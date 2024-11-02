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Боруссия М - Хольштайн 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
14 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Боруссия М
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хольштайн, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хольштайн
Киль
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
16ГерманияпзФилипп Зандер
9ФранцияпзФранк Онора
7АвстрияпзКевин Штёгер
14ФранцияпзАлассан Плеа
11ГерманиянпТим Кляйндинст
1ГерманияврТимон Вайнер
6СербиязщМарко Ивезич
14ГерманиязщМакс Гешвилль
23ГерманиязщЛассе Розенбом
8ГерманиязщФинн Порат
15ГерманияпзМарвин Шульц
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
22ГерманияпзНиколай Ремберг
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
18ЯпониянпСуто Матино
19ГерманиянпФил Харрес
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияМарцель Рапп
История личных встреч
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБоруссия М1 : 1
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Боруссия М
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия М2 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 0Боруссия М
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия М4 : 1
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турХольштайн0 : 2
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Хольштайн
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турХольштайн0 : 3
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Хольштайн
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турХольштайн1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1333
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
3
Лига чемпионов
Байер1326
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Вольфсбург1321
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1321
7 Фрайбург1321
8 Штутгарт1320
9 Майнц1319
10 Вердер1319
11 Боруссия М1318
12 Унион1316
13 Аугсбург1316
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1311
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн135
18
Зона вылета
Бохум132

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