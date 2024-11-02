Боруссия М - Хольштайн 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
14 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хольштайн, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хольштайн
Киль
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|16
|пз
|Филипп Зандер
|9
|пз
|Франк Онора
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|8
|зщ
|Финн Порат
|15
|пз
|Марвин Шульц
|37
|пз
|Армин Гигович
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|18
|нп
|Суто Матино
|19
|нп
|Фил Харрес
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Марцель Рапп
История личных встреч
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|13
|21
|7
|Фрайбург
|13
|21
|8
|Штутгарт
|13
|20
|9
|Майнц
|13
|19
|10
|Вердер
|13
|19
|11
|Боруссия М
|13
|18
|12
|Унион
|13
|16
|13
|Аугсбург
|13
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|13
|2