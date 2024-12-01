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Шальке-04 - Фортуна 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
14 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Шальке-04
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Фортуна, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Шальке-041 : 1Фортуна
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Фортуна5 : 3Шальке-04
13.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна2 : 1Шальке-04
28.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Шальке-043 : 1Фортуна
27.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Фортуна2 : 1Шальке-04
09.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Шальке-043 : 3Фортуна
02.03.2019 Германия - Бундеслига 24-й тур Шальке-040 : 4Фортуна
06.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-044 : 1Фортуна
06.10.2018 Германия - Бундеслига 7-й тур Фортуна0 : 2Шальке-04
23.02.2013 Германия - Бундеслига 23-й тур Шальке-042 : 1Фортуна
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 4Шальке-04
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Шальке-040 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 2Шальке-04
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Шальке-042 : 0
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Шальке-04
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Фортуна5 : 0
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Фортуна
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна0 : 2
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна1 : 1
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961526
4 Эльверсберг1525
5 Фортуна1525
6 Кёльн1525
7 Гамбург1524
8 Магдебург1524
9 Карлсруэ1523
10 Дармштадт 981521
11 Герта1521
12 Нюрнберг1519
13 Гройтер Фюрт1517
14 Шальке-041516
15 Айнтрахт Б1513
16
Стыковая зона
Ульм 18461512
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1512
18
Зона вылета
Ян158

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