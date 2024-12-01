Шальке-04 - Фортуна 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
14 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Фортуна, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|13.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 4
|06.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|23.02.2013
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 4
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|15
|27
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|15
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|15
|26
|4
|Эльверсберг
|15
|25
|5
|Фортуна
|15
|25
|6
|Кёльн
|15
|25
|7
|Гамбург
|15
|24
|8
|Магдебург
|15
|24
|9
|Карлсруэ
|15
|23
|10
|Дармштадт 98
|15
|21
|11
|Герта
|15
|21
|12
|Нюрнберг
|15
|19
|13
|Гройтер Фюрт
|15
|17
|14
|Шальке-04
|15
|16
|15
|Айнтрахт Б
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Ян
|15
|8