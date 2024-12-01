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Дармштадт 98 - Кайзерслаутерн 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
14 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Дармштадт 98
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Кайзерслаутерн, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
18.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Дармштадт 982 : 0Кайзерслаутерн
11.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Кайзерслаутерн3 : 3Дармштадт 98
21.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Дармштадт 981 : 2Кайзерслаутерн
04.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Дармштадт 98
02.05.2015 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Дармштадт 983 : 2Кайзерслаутерн
21.11.2014 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Кайзерслаутерн0 : 0Дармштадт 98
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Дармштадт 98
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 0Дармштадт 98
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 0
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Дармштадт 98
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Дармштадт 983 : 1
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 3Кайзерслаутерн
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 0Кайзерслаутерн
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Кайзерслаутерн2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961526
4 Эльверсберг1525
5 Фортуна1525
6 Кёльн1525
7 Гамбург1524
8 Магдебург1524
9 Карлсруэ1523
10 Дармштадт 981521
11 Герта1521
12 Нюрнберг1519
13 Гройтер Фюрт1517
14 Шальке-041516
15 Айнтрахт Б1513
16
Стыковая зона
Ульм 18461512
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1512
18
Зона вылета
Ян158

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