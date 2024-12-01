Фортуна - Валвейк 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
14 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Валвейк, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Валвейк
Валвейк
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|14
|зщ
|Родриго Гут
|28
|пз
|Йосип Митрович
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|10
|пз
|Ален Халилович
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|23
|нп
|Алессио да Круз
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|22
|пз
|Tim van de Loo
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|6
|пз
|Яссин Укили
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|9
|нп
|Оскар Завада
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Хенк Фразер
История личных встреч
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|17.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|27.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 2
|22.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 1
|14.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 2
|09.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|29.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|42
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|33
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|15
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|26
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Фортуна
|15
|19
|10
|Херенвен
|15
|18
|11
|НЕК Неймеген
|15
|16
|12
|Виллем II
|15
|16
|13
|ПЕК Зволле
|15
|16
|14
|Гронинген
|15
|16
|15
|Хераклес
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|15
|6