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Фортуна - Валвейк 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
14 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фортуна
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Валвейк, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Валвейк
Валвейк
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
14 Бразилия зщ Родриго Гут
28 Хорватия пз Йосип Митрович
35 Нидерланды пз Митчелл Дейкс
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
32 Франция пз Rosier Loreintz
10 Хорватия пз Ален Халилович
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
34 Нидерланды зщ Люк Ваутерс
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
24 Нидерланды пз Годфрид Румерату
6 Нидерланды пз Яссин Укили
18 Нидерланды нп Силвестер ван дер Ватер
9 Польша нп Оскар Завада
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Валвейк0 : 1Фортуна
10.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна1 : 0Валвейк
17.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Валвейк3 : 1Фортуна
15.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фортуна0 : 0Валвейк
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Валвейк2 : 1Фортуна
27.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фортуна2 : 2Валвейк
27.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Валвейк1 : 2Фортуна
22.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фортуна2 : 1Валвейк
14.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фортуна3 : 2Валвейк
09.04.2018 Нидерланды - Первый дивизион 35-й тур Валвейк1 : 1Фортуна
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 2Фортуна
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Фортуна
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Фортуна1 : 2
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 3 : 1Фортуна
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фортуна3 : 0
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Валвейк2 : 3
29.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Валвейк
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2Валвейк
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Валвейк0 : 3
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Валвейк2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1542
2
Лига чемпионов
Утрехт1535
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1533
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1532
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1526
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Фортуна1519
10 Херенвен1518
11 НЕК Неймеген1516
12 Виллем II1516
13 ПЕК Зволле1516
14 Гронинген1516
15 Хераклес1514
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити156

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