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Фаренсе - Жил Висенте 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
14 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Фаренсе
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Жил Висенте, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Жил Висенте2 : 0Фаренсе
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фаренсе1 : 0Жил Висенте
01.05.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 0Фаренсе
10.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Фаренсе3 : 1Жил Висенте
14.05.2016 Португалия - Сегунда 46-й тур Жил Висенте2 : 3Фаренсе
03.01.2016 Португалия - Сегунда 23-й тур Фаренсе0 : 2Жил Висенте
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Фаренсе
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 0
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фаренсе
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Фаренсе
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Фаренсе1 : 2
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте2 : 1
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Жил Висенте
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Жил Висенте
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 3 : 2Жил Висенте
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1231
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1331
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1327
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1318
9 Риу Аве1315
10 Каза Пия1314
11 Эшторил1314
12 Жил Висенте1313
13 Эштрела1312
14 Боавишта1311
15 АВС1311
16
Стыковая зона
Насьонал129
17
Зона вылета
Фаренсе139
18
Зона вылета
Арока138

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