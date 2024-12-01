Фаренсе - Жил Висенте 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
14 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Жил Висенте, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|10.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|14.05.2016
|Португалия - Сегунда
|46-й тур
|2 : 3
|03.01.2016
|Португалия - Сегунда
|23-й тур
|0 : 2
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|13
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|13
|18
|9
|Риу Аве
|13
|15
|10
|Каза Пия
|13
|14
|11
|Эшторил
|13
|14
|12
|Жил Висенте
|13
|13
|13
|Эштрела
|13
|12
|14
|Боавишта
|13
|11
|15
|АВС
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Арока
|13
|8