02:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 декабря
Свернуть список

Спортинг - Боавишта 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
14 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Спортинг
Боавишта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боавишта, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Боавишта
Порту
13 Босния и Герцеговина вр Владан Ковачевич
3 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
2 Бразилия пз Матеус Рейс
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
1 Бразилия вр Сезар
15 Португалия зщ Педру Гомеш
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
70 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
25 Гвинея-Бисау пз Julio Dabo
24 Колумбия пз Себастьян Перес
16 Португалия пз Жоэл да Силва
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
17.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Спортинг6 : 1Боавишта
30.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Боавишта0 : 2Спортинг
12.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг3 : 0Боавишта
17.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Боавишта2 : 1Спортинг
25.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Боавишта0 : 3Спортинг
11.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Спортинг2 : 0Боавишта
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг1 : 0Боавишта
27.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Боавишта0 : 2Спортинг
23.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 0Боавишта
15.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта1 : 1Спортинг
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Спортинг
05.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Спортинг
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг0 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Спортинг1 : 5
22.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг6 : 0
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Боавишта1 : 1
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 0Боавишта
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Боавишта0 : 2
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 2Боавишта
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Боавишта0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1231
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1331
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1327
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1318
9 Риу Аве1315
10 Каза Пия1314
11 Эшторил1314
12 Жил Висенте1313
13 Эштрела1312
14 Боавишта1311
15 АВС1311
16
Стыковая зона
Насьонал129
17
Зона вылета
Фаренсе139
18
Зона вылета
Арока138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close