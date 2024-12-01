Спортинг - Боавишта 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
14 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боавишта, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Боавишта
Порту
|13
|вр
|Владан Ковачевич
|3
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|зщ
|Джени Катамо
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|2
|пз
|Матеус Рейс
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|1
|вр
|Сезар
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|25
|пз
|Julio Dabo
|24
|пз
|Себастьян Перес
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|17.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|6 : 1
|30.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|12.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|25.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|11.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|22.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|6 : 0
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|13
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|13
|18
|9
|Риу Аве
|13
|15
|10
|Каза Пия
|13
|14
|11
|Эшторил
|13
|14
|12
|Жил Висенте
|13
|13
|13
|Эштрела
|13
|12
|14
|Боавишта
|13
|11
|15
|АВС
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Арока
|13
|8