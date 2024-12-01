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Алавес - Атлетик Б 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
15 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Алавес
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетик Б, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
22МализщМусса Диарра
8ИспанияпзАнтонио Бланко
24ИспанияпзЖоан Жордан
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
15ИспаниянпКарлос Мартин
17Испаниянп Кике
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
24ИспанияпзБеньят Прадос
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
11Гвинея-БисаунпАльваро Джало
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
16.03.2024Испания - Примера29-й турАтлетик Б2 : 0Алавес
16.01.2024Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 0Алавес
22.09.2023Испания - Примера6-й турАлавес0 : 2Атлетик Б
09.01.2022Испания - Примера20-й турАлавес0 : 0Атлетик Б
01.10.2021Испания - Примера8-й турАтлетик Б1 : 0Алавес
10.04.2021Испания - Примера30-й турАтлетик Б0 : 0Алавес
04.10.2020Испания - Примера5-й турАлавес1 : 0Атлетик Б
23.02.2020Испания - Примера25-й турАлавес2 : 1Атлетик Б
22.09.2019Испания - Примера5-й турАтлетик Б2 : 0Алавес
27.04.2019Испания - Примера35-й турАтлетик Б1 : 1Алавес
08.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 2Алавес
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 2 4 : 2Алавес
30.11.2024Испания — Примера15-й турАлавес1 : 1
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 1Алавес
09.11.2024Испания — Примера13-й тур3 : 0Алавес
11.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур0 : 2Атлетик Б
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетик Б2 : 0
04.12.2024Испания — Примера19-й турАтлетик Б2 : 1
01.12.2024Испания — Примера15-й тур1 : 2Атлетик Б
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турАтлетик Б3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Мальорка1827
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1526
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1722
10 Севилья1722
11 Бетис1621
12 Сельта1721
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1614
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1510

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