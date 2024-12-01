Алавес - Атлетик Б 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
15 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетик Б, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|8
|пз
|Антонио Бланко
|24
|пз
|Жоан Жордан
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|17
|нп
|Кике
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|24
|пз
|Беньят Прадос
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|11
|нп
|Альваро Джало
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 0
|01.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|11.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|18
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|15
|26
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|17
|22
|10
|Севилья
|17
|22
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Сельта
|17
|21
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|15
|10