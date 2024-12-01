Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
15 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Лас-Пальмас, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Айен Муньос
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|16
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|16
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|26.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|24.02.2017
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|21.09.2016
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|19.03.2016
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|04.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.11.2015
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1 ДВ
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|18
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|15
|26
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|17
|22
|10
|Севилья
|17
|22
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Сельта
|17
|21
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|15
|10