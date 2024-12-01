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Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
15 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Лас-Пальмас, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
3ИспаниязщАйен Муньос
17ИспаниязщСерхио Гомес
23ИспанияпзБрайс Мендес
16ИспанияпзХон Андер Оласагасти
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
1НидерландыврЯспер Силлессен
28ИспаниязщХуанма Эрсог
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
20ИспанияпзКирьян Родригес
29ПортугалияпзДариу Эсугу
5ИспанияпзХавьер Муньос
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
19ИспаниянпСандро Рамирес
16ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
04.05.2024Испания - Примера34-й турРеал Сосьедад2 : 0Лас-Пальмас
25.08.2023Испания - Примера3-й турЛас-Пальмас0 : 0Реал Сосьедад
14.04.2018Испания - Примера32-й турЛас-Пальмас0 : 1Реал Сосьедад
26.11.2017Испания - Примера13-й турРеал Сосьедад2 : 2Лас-Пальмас
24.02.2017Испания - Примера24-й турЛас-Пальмас0 : 1Реал Сосьедад
21.09.2016Испания - Примера5-й турРеал Сосьедад4 : 1Лас-Пальмас
19.03.2016Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад0 : 1Лас-Пальмас
16.12.2015Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 1Лас-Пальмас
04.12.2015Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчЛас-Пальмас2 : 1Реал Сосьедад
06.11.2015Испания - Примера11-й турЛас-Пальмас2 : 0Реал Сосьедад
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турРеал Сосьедад3 : 0
08.12.2024Испания — Примера16-й тур0 : 3Реал Сосьедад
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд0 : 1 ДВРеал Сосьедад
01.12.2024Испания — Примера15-й турРеал Сосьедад2 : 0
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турРеал Сосьедад2 : 0
07.12.2024Испания — Примера16-й турЛас-Пальмас2 : 1
03.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 2Лас-Пальмас
30.11.2024Испания — Примера15-й тур1 : 2Лас-Пальмас
23.11.2024Испания — Примера14-й турЛас-Пальмас2 : 3
08.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 3Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Мальорка1827
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1526
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1722
10 Севилья1722
11 Бетис1621
12 Сельта1721
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1614
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1510

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