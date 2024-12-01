Барселона - Леганес 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
15 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Леганес, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Леганес
Леганес
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|7
|нп
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|17
|пз
|Иван Неу
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|7
|пз
|Оскар Родригес
|11
|нп
|Хуан Крус
|19
|нп
|Диего Гарсия
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|16.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|30.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 0
|23.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|26.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|07.04.2018
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|18.11.2017
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 3
|19.02.2017
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|17.09.2016
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 5
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 5
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Барселона» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|18
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|15
|26
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|17
|22
|10
|Севилья
|17
|22
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Сельта
|17
|21
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|15
|10