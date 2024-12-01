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Барселона - Леганес 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
15 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Барселона
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Леганес, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Леганес
Леганес
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
7ИспаниянпФерран Торрес
9ПольшанпРоберт Левандовски
13СербияврМарко Дмитрович
2ИспаниязщАдрия Альтимира
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
5ПерупзРенато Тапиа
17КамерунпзИван Неу
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
7ИспанияпзОскар Родригес
11ИспаниянпХуан Крус
19ИспаниянпДиего Гарсия
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
16.06.2020Испания - Примера29-й турБарселона2 : 0Леганес
30.01.2020Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 0Леганес
23.11.2019Испания - Примера14-й турЛеганес1 : 2Барселона
20.01.2019Испания - Примера20-й турБарселона3 : 1Леганес
26.09.2018Испания - Примера6-й турЛеганес2 : 1Барселона
07.04.2018Испания - Примера31-й турБарселона3 : 1Леганес
18.11.2017Испания - Примера12-й турЛеганес0 : 3Барселона
19.02.2017Испания - Примера23-й турБарселона2 : 1Леганес
17.09.2016Испания - Примера4-й турЛеганес1 : 5Барселона
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 3Барселона
07.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 2Барселона
03.12.2024Испания — Примера19-й тур1 : 5Барселона
30.11.2024Испания — Примера15-й турБарселона1 : 2
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБарселона3 : 0
08.12.2024Испания — Примера16-й турЛеганес0 : 3
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 2 4 : 5Леганес
30.11.2024Испания — Примера15-й тур1 : 1Леганес
24.11.2024Испания — Примера14-й турЛеганес0 : 3
09.11.2024Испания — Примера13-й турЛеганес1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Барселона» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Мальорка1827
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1526
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1722
10 Севилья1722
11 Бетис1621
12 Сельта1721
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1614
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1510

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