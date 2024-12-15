ПСЖ - Лион 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
15 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лион, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|7
|пз
|Жордан Верету
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|11
|нп
|Малик Фофана
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Пьер Саж
История личных встреч
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|31.07.2020
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 6 : 5
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 3
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Лион». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|14
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|15
|24
|7
|Ницца
|14
|23
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|14
|19
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|14
|14
|13
|Нант
|14
|14
|14
|Страсбург
|14
|14
|15
|Анже
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|14
|8