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ПСЖ - Лион 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
15 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
ПСЖ
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лион, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
10ФранциянпУсман Дембеле
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
29ФранциянпБрэдли Баркола
23БразилияврЛукас Перри
22АнголазщКлинтон Мата
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
3АргентиназщНиколас Тальяфико
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
7ФранцияпзЖордан Верету
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
11БельгиянпМалик Фофана
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
25.05.2024Кубок ФранцииФиналЛион1 : 2ПСЖ
21.04.2024Франция - Лига 130-й турПСЖ4 : 1Лион
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛион1 : 4ПСЖ
02.04.2023Франция - Лига 129-й турПСЖ0 : 1Лион
18.09.2022Франция - Лига 18-й турЛион0 : 1ПСЖ
09.01.2022Франция - Лига 120-й турЛион1 : 1ПСЖ
19.09.2021Франция - Лига 16-й турПСЖ2 : 1Лион
21.03.2021Франция - Лига 130-й турЛион2 : 4ПСЖ
13.12.2020Франция - Лига 114-й турПСЖ0 : 1Лион
31.07.2020Франция - Кубок лигиФиналПСЖ0 : 0 6 : 5Лион
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур0 : 3ПСЖ
06.12.2024Франция — Лига 114-й тур0 : 0ПСЖ
30.11.2024Франция — Лига 113-й турПСЖ1 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0ПСЖ
22.11.2024Франция — Лига 112-й турПСЖ3 : 0
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турЛион3 : 2
07.12.2024Франция — Лига 114-й тур0 : 3Лион
01.12.2024Франция — Лига 113-й турЛион4 : 1
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур1 : 4Лион
23.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 1Лион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Лион». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1524
7 Ницца1423
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1419
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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