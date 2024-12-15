Лечче - Монца 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
15 Декабря 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Монца, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Монца
Монца
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|10
|нп
|Реми Уден
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Алессандро Неста
История личных встреч
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 1
|01.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|3 : 0
|04.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|1 : 0
|04.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|16
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9