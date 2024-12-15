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Лечче - Монца 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
15 Декабря 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Лечче
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Монца, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Монца
Монца
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
6ИталиязщФедерико Баскиротто
19ФранциязщГаби Жан
13ДаниязщПатрик Доргу
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
8ТуниспзХамза Рафья
10ФранциянпРеми Уден
9ЧерногориянпНикола Крстович
7Испаниянп Тете
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
42ИталияпзАлессандро Бьянко
14ИталияпзДаниэль Мальдини
47ПортугалиянпДани Карвалью
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияМарко Джампаоло
ИталияАлессандро Неста
История личных встреч
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛечче1 : 1Монца
17.09.2023Италия - Серия А4-й турМонца1 : 1Лечче
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турМонца0 : 1Лечче
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЛечче1 : 1Монца
27.02.2022Италия - Серия BСерия B. 26-й турМонца0 : 1Лечче
01.10.2021Италия - Серия BСерия B. 7-й турЛечче3 : 0Монца
04.05.2021Италия - Серия BСерия B. 36-й турМонца1 : 0Лечче
04.01.2021Италия - Серия BСерия B. 17-й турЛечче0 : 0Монца
07.12.2024Италия — Серия А15-й тур4 : 1Лечче
01.12.2024Италия — Серия А14-й турЛечче1 : 1
25.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 1Лечче
08.11.2024Италия — Серия А12-й турЛечче1 : 1
02.11.2024Италия — Серия А11-й тур1 : 0Лечче
09.12.2024Италия — Серия А15-й турМонца1 : 2
03.12.2024Кубок Италии1/8 финала4 : 0Монца
30.11.2024Италия — Серия А14-й тур1 : 1Монца
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур1 : 1Монца
10.11.2024Италия — Серия А12-й турМонца0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1614
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

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