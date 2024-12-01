04:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 декабря
Свернуть список

Болонья - Фиорентина 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Болонья
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Фиорентина, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Фиорентина
Флоренция
1ПольшаврЛукаш Скорупски
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
18ИталияпзТоммазо Побега
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
11ШвейцарияпзДан Ндой
21ДанияпзЙенс Одгор
10ШвецияпзЙеспер Карлссон
9АргентинанпСантьяго Кастро
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
8ИталияпзРоландо Мандрагора
29ФранцияпзЯсин Адли
23ИталияпзАндреа Кольпани
9АргентинанпЛукас Бельтран
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
14.02.2024Италия - Серия А21-й турБолонья2 : 0Фиорентина
09.01.2024Кубок Италии1/4 финалаФиорентина0 : 0 5 : 4Болонья
12.11.2023Италия - Серия А12-й турФиорентина2 : 1Болонья
05.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турФиорентина1 : 2Болонья
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турБолонья2 : 1Фиорентина
13.03.2022Италия - Серия А29-й турФиорентина1 : 0Болонья
05.12.2021Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 3Фиорентина
02.05.2021Италия - Серия А34-й турБолонья3 : 3Фиорентина
03.01.2021Италия - Серия А15-й турФиорентина0 : 0Болонья
29.07.2020Италия - Серия А37-й турФиорентина4 : 0Болонья
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур0 : 0Болонья
07.12.2024Италия — Серия А15-й тур2 : 2Болонья
03.12.2024Кубок Италии1/8 финалаБолонья4 : 0
30.11.2024Италия — Серия А14-й турБолонья3 : 0
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБолонья1 : 2
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турФиорентина7 : 0
08.12.2024Италия — Серия А15-й турФиорентина1 : 0
04.12.2024Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 3 : 4
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турФиорентина3 : 2
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 2Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1614
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close