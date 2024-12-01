Болонья - Фиорентина 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Фиорентина, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|18
|пз
|Томмазо Побега
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|21
|пз
|Йенс Одгор
|10
|пз
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|29
|пз
|Ясин Адли
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|14.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|09.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 4
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 1
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|7 : 0
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 4
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|16
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9