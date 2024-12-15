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Милан - Дженоа 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
15 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Милан
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
16ФранцияврМик Меньян
22БразилиязщЭмерсон Роял
46ИталиязщМаттео Габбиа
28ГерманиязщМалик Тшау
42ИталияпзФилиппо Терраччано
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
80СШАпзЮнус Муса
21НигериянпСаму Чуквезе
10ПортугалиянпРафаэл Леау
90АнглиянпТэмми Абрахам
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
2НорвегияпзМортен Торсбю
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
23ИталияпзФабио Миретти
19ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
05.05.2024Италия - Серия А35-й турМилан3 : 3Дженоа
07.10.2023Италия - Серия А8-й турДженоа0 : 1Милан
15.04.2022Италия - Серия А33-й турМилан2 : 0Дженоа
13.01.2022Кубок Италии1/8 финалаМилан3 : 1 ДВДженоа
01.12.2021Италия - Серия А15-й турДженоа0 : 3Милан
18.04.2021Италия - Серия А31-й турМилан2 : 1Дженоа
16.12.2020Италия - Серия А12-й турДженоа2 : 2Милан
08.03.2020Италия - Серия А26-й турМилан1 : 2Дженоа
05.10.2019Италия - Серия А7-й турДженоа1 : 2Милан
21.01.2019Италия - Серия А20-й турДженоа0 : 2Милан
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турМилан2 : 1
06.12.2024Италия — Серия А15-й тур2 : 1Милан
03.12.2024Кубок Италии1/8 финалаМилан6 : 1
30.11.2024Италия — Серия А14-й турМилан3 : 0
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 3Милан
07.12.2024Италия — Серия А15-й турДженоа0 : 0
01.12.2024Италия — Серия А14-й тур0 : 2Дженоа
24.11.2024Италия — Серия А13-й турДженоа2 : 2
07.11.2024Италия — Серия А12-й турДженоа1 : 1
04.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1614
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

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