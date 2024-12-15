Милан - Дженоа 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
15 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|80
|пз
|Юнус Муса
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|15.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 2
|05.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|21.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|16
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9