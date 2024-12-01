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Хайденхайм - Штутгарт 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
15 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Хайденхайм
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Штутгарт, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Штутгарт
Штутгарт
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
21 Германия пз Адриан Бек
39 Германия пз Никлас Дорш
3 Германия пз Ян Шёппнер
8 Бразилия пз Лео Шенца
17 Австрия пз Матиас Хонсак
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
29 Франция пз Антони Руо
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
8 Франция пз Энцо Мийо
11 Германия нп Ник Вольтемаде
27 Германия нп Крис Фюрих
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт3 : 3Хайденхайм
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хайденхайм2 : 0Штутгарт
29.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Штутгарт3 : 0Хайденхайм
04.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 2Штутгарт
17.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Хайденхайм1 : 2Штутгарт
09.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Штутгарт1 : 2Хайденхайм
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 3 : 1Хайденхайм
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 4 : 2Хайденхайм
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Хайденхайм0 : 4
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Хайденхайм0 : 2
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 5 : 2Хайденхайм
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Штутгарт5 : 1
06.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Штутгарт3 : 2
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 0 : 3Штутгарт
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 2 : 2Штутгарт
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 5 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1422
7 Вердер1422
8 Вольфсбург1421
9 Боруссия Д1321
10 Боруссия М1421
11 Штутгарт1320
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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