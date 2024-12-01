Хайденхайм - Штутгарт 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
15 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Штутгарт, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|21
|пз
|Адриан Бек
|39
|пз
|Никлас Дорш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|8
|пз
|Лео Шенца
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|04.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|17.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|09.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 3
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|14
|22
|7
|Вердер
|14
|22
|8
|Вольфсбург
|14
|21
|9
|Боруссия Д
|13
|21
|10
|Боруссия М
|14
|21
|11
|Штутгарт
|13
|20
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3