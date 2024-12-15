АВС - Бенфика 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
15 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Бенфика, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Бенфика
Лиссабон
|93
|вр
|Simao Bertelli
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|27
|зщ
|Эрик Вейга
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Баптист Ру
|7
|пз
|Луиш Силва
|23
|пз
|Гуштаву Мендонса
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|17
|нп
|John Mercado
|29
|нп
|Зе Луиш
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|37
|зщ
|Ян-Никлас Бесте
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Бруну Лаже
История личных встреч
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|13
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|13
|18
|9
|Жил Висенте
|14
|16
|10
|Риу Аве
|13
|15
|11
|Каза Пия
|13
|14
|12
|Эшторил
|13
|14
|13
|Эштрела
|13
|12
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Боавишта
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|АВС
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9
| 18
Зона вылета
|Арока
|13
|8