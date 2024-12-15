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АВС - Бенфика 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
15 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
АВС
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Бенфика, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Бенфика
Лиссабон
93 Бразилия вр Simao Bertelli
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
27 Люксембург зщ Эрик Вейга
24 Португалия зщ Кики
6 Франция пз Баптист Ру
7 Португалия пз Луиш Силва
23 Португалия пз Гуштаву Мендонса
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
17 Эквадор нп John Mercado
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
37 Германия зщ Ян-Никлас Бесте
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
17 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1АВС
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур АВС0 : 1
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала АВС3 : 2АВС
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 0АВС
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 3
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика0 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 0
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 2Бенфика
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 3Бенфика
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика7 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1231
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1331
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1327
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1318
9 Жил Висенте1416
10 Риу Аве1315
11 Каза Пия1314
12 Эшторил1314
13 Эштрела1312
14 Насьонал1312
15 Боавишта1311
16
Стыковая зона
АВС1311
17
Зона вылета
Фаренсе149
18
Зона вылета
Арока138

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