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Эшторил - Каза Пия 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
15 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Эшторил
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Каза Пия, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
08.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Каза Пия0 : 0Эшторил
10.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 0Каза Пия
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2Эшторил
16.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Эшторил2 : 0Каза Пия
23.04.2021 Португалия - Сегунда 30-й тур Эшторил1 : 1Каза Пия
30.12.2020 Португалия - Сегунда 13-й тур Каза Пия0 : 2Эшторил
09.02.2020 Португалия - Сегунда 20-й тур Эшторил4 : 1Каза Пия
25.08.2019 Португалия - Сегунда 3-й тур Каза Пия0 : 1Эшторил
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 2Эшторил
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Эшторил2 : 1
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил0 : 0
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 4 : 0Эшторил
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил4 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Каза Пия1 : 1
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 0Каза Пия
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Каза Пия3 : 0
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 1
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 2Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1231
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1331
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1327
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1318
9 Жил Висенте1416
10 Риу Аве1315
11 Каза Пия1314
12 Эшторил1314
13 Эштрела1312
14 Насьонал1312
15 Боавишта1311
16
Стыковая зона
АВС1311
17
Зона вылета
Фаренсе149
18
Зона вылета
Арока138

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