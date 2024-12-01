Эшторил - Каза Пия 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
15 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Каза Пия, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|08.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|16.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|23.04.2021
|Португалия - Сегунда
|30-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Сегунда
|20-й тур
|4 : 1
|25.08.2019
|Португалия - Сегунда
|3-й тур
|0 : 1
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|13
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|13
|18
|9
|Жил Висенте
|14
|16
|10
|Риу Аве
|13
|15
|11
|Каза Пия
|13
|14
|12
|Эшторил
|13
|14
|13
|Эштрела
|13
|12
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Боавишта
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|АВС
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9
| 18
Зона вылета
|Арока
|13
|8