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Фенербахче - Истанбул Башакшехир 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
15 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Фенербахче
Истанбул Башакшехир

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Истанбул Башакшехир, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Турция Чагдаш Атан
История личных встреч
24.01.2024 Турция - Суперлига 22-й тур Истанбул Башакшехир0 : 1Фенербахче
28.09.2023 Турция - Суперлига 3-й тур Фенербахче4 : 0Истанбул Башакшехир
19.04.2023 Турция - Суперлига 30-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Фенербахче
22.10.2022 Турция - Суперлига 11-й тур Фенербахче1 : 0Истанбул Башакшехир
05.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче0 : 1Истанбул Башакшехир
19.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Истанбул Башакшехир2 : 0Фенербахче
18.04.2021 Турция - Суперлига 35-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Фенербахче
23.12.2020 Турция - Суперлига 14-й тур Фенербахче4 : 1Истанбул Башакшехир
25.01.2020 Турция - Суперлига 19-й тур Фенербахче2 : 0Истанбул Башакшехир
24.08.2019 Турция - Суперлига 2-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Фенербахче
11.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Фенербахче0 : 2
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 0Фенербахче
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче3 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Фенербахче
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 2 : 6Фенербахче
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Истанбул Башакшехир3 : 1
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Истанбул Башакшехир3 : 0
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Истанбул Башакшехир4 : 1
27.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 3 : 0Истанбул Башакшехир
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1438
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1432
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1529
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1626
5 Бешикташ1425
6 Гёзтепе1424
7 Истанбул Башакшехир1422
8 Коньяспор1620
9 Ризеспор1520
10 Касымпаша1519
11 Антальяспор1418
12 Сивасспор1618
13 Газиантеп1518
14 Аланьяспор1517
15 Трабзонспор1416
16
Зона вылета
Кайсериспор1415
17
Зона вылета
Бодрум1514
18
Зона вылета
Хатайспор148
19
Зона вылета
Адана Демирспор142

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