Фенербахче - Истанбул Башакшехир 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
15 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Истанбул Башакшехир, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Чагдаш Атан
История личных встреч
|24.01.2024
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|28.09.2023
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|4 : 0
|19.04.2023
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|05.02.2022
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 0
|18.04.2021
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 2
|23.12.2020
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|4 : 1
|25.01.2020
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|2 : 0
|24.08.2019
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 2
|11.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 6
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|4 : 1
|27.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|14
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|14
|32
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|15
|29
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|16
|26
|5
|Бешикташ
|14
|25
|6
|Гёзтепе
|14
|24
|7
|Истанбул Башакшехир
|14
|22
|8
|Коньяспор
|16
|20
|9
|Ризеспор
|15
|20
|10
|Касымпаша
|15
|19
|11
|Антальяспор
|14
|18
|12
|Сивасспор
|16
|18
|13
|Газиантеп
|15
|18
|14
|Аланьяспор
|15
|17
|15
|Трабзонспор
|14
|16
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|14
|15
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|14
|8
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|14
|2