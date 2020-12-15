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Кёльн - Нюрнберг 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
15 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Кёльн
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Нюрнберг, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
18.02.2012 Германия - Бундеслига 22-й тур Нюрнберг2 : 1Кёльн
11.09.2011 Германия - Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2Нюрнберг
03.04.2011 Германия - Бундеслига 28-й тур Кёльн1 : 0Нюрнберг
06.11.2010 Германия - Бундеслига 11-й тур Нюрнберг3 : 1Кёльн
08.05.2010 Германия - Бундеслига 34-й тур Нюрнберг1 : 0Кёльн
20.12.2009 Германия - Бундеслига 17-й тур Кёльн3 : 0Нюрнберг
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 0 : 1Кёльн
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Кёльн2 : 1 ДВ
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Кёльн2 : 2
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 1Кёльн
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Кёльн1 : 0
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 1Нюрнберг
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Нюрнберг2 : 2
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 3 : 2Нюрнберг
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Нюрнберг0 : 0
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 1Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071628
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1626
4 Ганновер-961526
5 Карлсруэ1626
6 Гамбург1625
7 Эльверсберг1525
8 Кёльн1525
9 Магдебург1625
10 Дармштадт 981521
11 Герта1621
12 Нюрнберг1519
13 Шальке-041617
14 Гройтер Фюрт1517
15 Пройссен Мюнстер1615
16
Стыковая зона
Ульм 18461613
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1513
18
Зона вылета
Ян168

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