04:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 декабря
Свернуть список

Айнтрахт Б - Эльверсберг 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
15 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Айнтрахт Б
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Эльверсберг, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Б5 : 0Эльверсберг
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Эльверсберг3 : 0Айнтрахт Б
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 5 : 0Айнтрахт Б
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Б0 : 0
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 3 : 2Айнтрахт Б
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б3 : 1
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Айнтрахт Б
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Эльверсберг2 : 1
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Эльверсберг1 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 2Эльверсберг
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Эльверсберг3 : 1
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Эльверсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071628
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1626
4 Ганновер-961526
5 Карлсруэ1626
6 Гамбург1625
7 Эльверсберг1525
8 Кёльн1525
9 Магдебург1625
10 Дармштадт 981521
11 Герта1621
12 Нюрнберг1519
13 Шальке-041617
14 Гройтер Фюрт1517
15 Пройссен Мюнстер1615
16
Стыковая зона
Ульм 18461613
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1513
18
Зона вылета
Ян168

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close