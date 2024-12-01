Айнтрахт Б - Эльверсберг 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
15 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Эльверсберг, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|5 : 0
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|16
|28
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|15
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|16
|26
|4
|Ганновер-96
|15
|26
|5
|Карлсруэ
|16
|26
|6
|Гамбург
|16
|25
|7
|Эльверсберг
|15
|25
|8
|Кёльн
|15
|25
|9
|Магдебург
|16
|25
|10
|Дармштадт 98
|15
|21
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Нюрнберг
|15
|19
|13
|Шальке-04
|16
|17
|14
|Гройтер Фюрт
|15
|17
|15
|Пройссен Мюнстер
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ян
|16
|8