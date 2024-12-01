04:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 декабря
Свернуть список

Гройтер Фюрт - Ганновер-96 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
15 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Гройтер Фюрт
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Ганновер-96, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-962 : 1Гройтер Фюрт
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Ганновер-96
05.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Ганновер-96
28.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганновер-962 : 1Гройтер Фюрт
27.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Ганновер-962 : 2Гройтер Фюрт
01.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гройтер Фюрт4 : 1Ганновер-96
09.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Ганновер-96
24.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-961 : 1Гройтер Фюрт
03.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт4 : 1Ганновер-96
14.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Ганновер-963 : 1Гройтер Фюрт
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Гройтер Фюрт2 : 3
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Гройтер Фюрт1 : 5
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ганновер-963 : 2
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Ганновер-96
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Ганновер-961 : 2
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 3 : 1Ганновер-96
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ганновер-962 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071628
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1626
4 Ганновер-961526
5 Карлсруэ1626
6 Гамбург1625
7 Эльверсберг1525
8 Кёльн1525
9 Магдебург1625
10 Дармштадт 981521
11 Герта1621
12 Нюрнберг1519
13 Шальке-041617
14 Гройтер Фюрт1517
15 Пройссен Мюнстер1615
16
Стыковая зона
Ульм 18461613
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1513
18
Зона вылета
Ян168

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close