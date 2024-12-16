Лацио - Интер 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
16 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Интер М, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Интер М
Милан
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Марко Барони
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|19.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|3 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Серии A: «Лацио» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Милан
|15
|23
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|16
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|16
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10