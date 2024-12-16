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Лацио - Интер 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
16 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Лацио
Интер М

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Интер М, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Интер М
Милан
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
2 Франция зщ Самуэль Жиго
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Интер М1 : 1Лацио
19.01.2024 Суперкубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Лацио
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Лацио0 : 2Интер М
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Интер М3 : 1Лацио
26.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Лацио3 : 1Интер М
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Интер М2 : 1Лацио
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Лацио3 : 1Интер М
14.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Интер М3 : 1Лацио
04.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Лацио1 : 1Интер М
16.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Лацио2 : 1Интер М
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 3Лацио
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Лацио
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Лацио3 : 1
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 1Лацио
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Лацио0 : 0
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0Интер М
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Интер М3 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Интер М1 : 0
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 5Интер М
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Интер М1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Серии A: «Лацио» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Фиорентина1531
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1525
8 Милан1523
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1616
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1615
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

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