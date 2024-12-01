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Галатасарай - Трабзонспор 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
16 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Галатасарай
Трабзонспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Трабзонспор, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Турция Абдулла Авчи
Турция Шенол Гюнеш
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Трабзонспор1 : 5Галатасарай
19.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай2 : 0Трабзонспор
05.02.2023 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай2 : 1Трабзонспор
28.08.2022 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор0 : 0Галатасарай
23.01.2022 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай1 : 2Трабзонспор
12.09.2021 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор2 : 2Галатасарай
21.04.2021 Турция - Суперлига 36-й тур Галатасарай1 : 1Трабзонспор
26.12.2020 Турция - Суперлига 15-й тур Трабзонспор0 : 2Галатасарай
05.07.2020 Турция - Суперлига 30-й тур Галатасарай1 : 3Трабзонспор
01.12.2019 Турция - Суперлига 13-й тур Трабзонспор1 : 1Галатасарай
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 2Галатасарай
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 2 : 3Галатасарай
01.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Галатасарай2 : 2
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 1Галатасарай
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 0 : 1Галатасарай
06.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 2
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 2 : 1Трабзонспор
25.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Трабзонспор5 : 0
09.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур 3 : 1Трабзонспор
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Трабзонспор2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1438
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1535
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1529
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1626
5 Гёзтепе1525
6 Бешикташ1425
7 Истанбул Башакшехир1522
8 Антальяспор1521
9 Коньяспор1620
10 Ризеспор1520
11 Касымпаша1519
12 Сивасспор1618
13 Газиантеп1518
14 Аланьяспор1517
15 Трабзонспор1416
16
Зона вылета
Кайсериспор1515
17
Зона вылета
Бодрум1514
18
Зона вылета
Хатайспор159
19
Зона вылета
Адана Демирспор142

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