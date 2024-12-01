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Адана Демирспор - Бешикташ 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
16 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Адана Демирспор
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Адана Демирспор - Бешикташ, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Адана Демирспор
Адана
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
23.01.2024 Турция - Суперлига 22-й тур Бешикташ0 : 0Адана Демирспор
27.09.2023 Турция - Суперлига 3-й тур Адана Демирспор4 : 2Бешикташ
21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Адана Демирспор1 : 4Бешикташ
29.12.2022 Турция - Суперлига 16-й тур Бешикташ1 : 0Адана Демирспор
14.02.2022 Турция - Суперлига 25-й тур Адана Демирспор1 : 1Бешикташ
21.09.2021 Турция - Суперлига 6-й тур Бешикташ3 : 3Адана Демирспор
06.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Адана Демирспор1 : 1Бешикташ
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 3 : 1Адана Демирспор
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Адана Демирспор0 : 1
25.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 5 : 0Адана Демирспор
09.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Адана Демирспор0 : 1
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Адана Демирспор
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Бешикташ
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 0
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 1Бешикташ
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Бешикташ1 : 3
24.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1438
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1535
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1529
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1626
5 Гёзтепе1525
6 Бешикташ1425
7 Истанбул Башакшехир1522
8 Антальяспор1521
9 Коньяспор1620
10 Ризеспор1520
11 Касымпаша1519
12 Сивасспор1618
13 Газиантеп1518
14 Аланьяспор1517
15 Трабзонспор1416
16
Зона вылета
Кайсериспор1515
17
Зона вылета
Бодрум1514
18
Зона вылета
Хатайспор159
19
Зона вылета
Адана Демирспор142

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