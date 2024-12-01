Адана Демирспор - Бешикташ 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
16 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Адана Демирспор - Бешикташ, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Адана Демирспор
Адана
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|23.01.2024
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|4 : 2
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 4
|29.12.2022
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|1 : 0
|14.02.2022
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 1
|21.09.2021
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|3 : 3
|06.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|0 : 1
|25.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|5 : 0
|09.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|14
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|15
|29
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|16
|26
|5
|Гёзтепе
|15
|25
|6
|Бешикташ
|14
|25
|7
|Истанбул Башакшехир
|15
|22
|8
|Антальяспор
|15
|21
|9
|Коньяспор
|16
|20
|10
|Ризеспор
|15
|20
|11
|Касымпаша
|15
|19
|12
|Сивасспор
|16
|18
|13
|Газиантеп
|15
|18
|14
|Аланьяспор
|15
|17
|15
|Трабзонспор
|14
|16
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|15
|15
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|15
|9
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|14
|2