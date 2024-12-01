ПСВ Эйндховен - Конинклейке 17 Декабря прямая трансляция
17 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Конинклейке, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Конинклейке
Харлем
История личных встреч
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 5
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4 ДВ
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|22.09.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й предварительный раунд
|2 : 1
|03.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|6 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
| НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
|4 : 3 ДВ
| Спарта Нейкерк
Капелле
|5 : 1
| Эйсселмервогелс
Херенвен
|2 : 3
| Колпинг Бойз
Гронинген
|1 : 5
| Рейнвогелс
Эйндховен
|0 : 7
| АДО Ден Хааг
Камбюр
|1 : 4
| Нордвейк
Дордрехт
|2 : 1
| Де Графсхап
Осс
|4 : 1
| Эксельсиор
ВВВ-Венло
|2 : 1
| Де Трефферс
Фортуна
|1 : 4
| Барендрехт
НАК Бреда
|2 : 1
| Валвейк
Витесс
|3 : 1
| МВВ Маастрихт
Ден Босх
|2 : 1
| Квик Бойс
Алмере Сити
|3 : 0
| Винтерсвейк
Хераклес
|0 : 1
| АФК
Блау Гел '38
|3 : 1 ДВ
| Рейнсбургсе Бойз
Рода
|3 : 1
| Генемёйден
Виллем II
|2 : 3 ДВ
| Эмдейк
Росмален
|2 : 1
| УСВ Херкулес
Спарта
|1 : 6 ДВ
| Спакенбург
Катвейк
|2 : 4 ДВ
| Телстар
Хелмонд Спорт
|3 : 0
| Конинклейке
Эммен
|1 : 0
| ДОВО
Волендам
|1 : 5
| Квик '20
АСВХ
|0 : 2
| Лиссе
Утрехт
|1 : 2
1/16 финала
| ПСВ Эйндховен
Конинклейке
|17.12
| Эйндховен
Эксельсиор
|17.12
| Валвейк
Камбюр
|17.12
| Квик Бойс
Фортуна
|17.12
| МВВ Маастрихт
Фейеноорд
|17.12
| Катвейк
Твенте
|18.12
| АФК
Утрехт
|18.12
| АСВХ
Херенвен
|18.12
| Спарта
Гоу Эхед Иглс
|18.12
| Хераклес
НЕК Неймеген
|18.12
| АЗ Алкмар
Гронинген
|18.12
| Нордвейк
Виллем II
|19.12
| Де Графсхап
Спарта Нейкерк
|19.12
| Эмдейк
Барендрехт
|19.12
| Рейнсбургсе Бойз
Волендам
|19.12
| Аякс
Телстар
|19.12