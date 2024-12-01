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ПСВ Эйндховен - Конинклейке 17 Декабря прямая трансляция

17 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Конинклейке, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Конинклейке
Харлем
История личных встреч
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 0ПСВ Эйндховен
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0ПСВ Эйндховен
06.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 5ПСВ Эйндховен
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Конинклейке1 : 0
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд Конинклейке1 : 4 ДВ
18.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд Конинклейке0 : 1
22.09.2021 Кубок Нидерландов 2-й предварительный раунд 2 : 1Конинклейке
03.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи 6 : 0Конинклейке
Турнирная таблица
1-й раунд
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
4 : 3 ДВ
Спарта Нейкерк
Капелле
5 : 1
Эйсселмервогелс
Херенвен
2 : 3
Колпинг Бойз
Гронинген
1 : 5
Рейнвогелс
Эйндховен
0 : 7
АДО Ден Хааг
Камбюр
1 : 4
Нордвейк
Дордрехт
2 : 1
Де Графсхап
Осс
4 : 1
Эксельсиор
ВВВ-Венло
2 : 1
Де Трефферс
Фортуна
1 : 4
Барендрехт
НАК Бреда
2 : 1
Валвейк
Витесс
3 : 1
МВВ Маастрихт
Ден Босх
2 : 1
Квик Бойс
Алмере Сити
3 : 0
Винтерсвейк
Хераклес
0 : 1
АФК
Блау Гел '38
3 : 1 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
Рода
3 : 1
Генемёйден
Виллем II
2 : 3 ДВ
Эмдейк
Росмален
2 : 1
УСВ Херкулес
Спарта
1 : 6 ДВ
Спакенбург
Катвейк
2 : 4 ДВ
Телстар
Хелмонд Спорт
3 : 0
Конинклейке
Эммен
1 : 0
ДОВО
Волендам
1 : 5
Квик '20
АСВХ
0 : 2
Лиссе
Утрехт
1 : 2
1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке
17.12
Эйндховен
Эксельсиор
17.12
Валвейк
Камбюр
17.12
Квик Бойс
Фортуна
17.12
МВВ Маастрихт
Фейеноорд
17.12
Катвейк
Твенте
18.12
АФК
Утрехт
18.12
АСВХ
Херенвен
18.12
Спарта
Гоу Эхед Иглс
18.12
Хераклес
НЕК Неймеген
18.12
АЗ Алкмар
Гронинген
18.12
Нордвейк
Виллем II
19.12
Де Графсхап
Спарта Нейкерк
19.12
Эмдейк
Барендрехт
19.12
Рейнсбургсе Бойз
Волендам
19.12
Аякс
Телстар
19.12

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