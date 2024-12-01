Сарагоса - Овьедо 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: де Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания), вместимость: 34596
17 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Испания — Сегунда, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сарагоса - Овьедо, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 20-й тур, оно проводится на стадионе: де Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сарагоса
Сарагоса
Овьедо
Овьедо
История личных встреч
|12.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0
|06.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 1
|16.05.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|3 : 3
|02.10.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 0
|28.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 0
|13.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 4
|29.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|2 : 2
|14.12.2024
|Испания — Сегунда
|19-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Испания — Сегунда
|18-й тур
|1 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 5
|30.11.2024
|Испания — Сегунда
|17-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Испания — Сегунда
|16-й тур
|2 : 2
|14.12.2024
|Испания — Сегунда
|19-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Испания — Сегунда
|18-й тур
|1 : 5
|29.11.2024
|Испания — Сегунда
|17-й тур
|0 : 3
|24.11.2024
|Испания — Сегунда
|16-й тур
|4 : 0
|17.11.2024
|Испания — Сегунда
|15-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Расинг
|19
|37
| 2
Повышение
|Альмерия
|19
|35
| 3
Плей-офф за повышение
|Мирандес
|19
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Овьедо
|19
|32
| 5
Плей-офф за повышение
|Эльче
|19
|30
| 6
Плей-офф за повышение
|Леванте
|18
|30
|7
|Спортинг Хихон
|19
|29
|8
|Гранада
|19
|29
|9
|Уэска
|19
|29
|10
|Кастельон
|19
|29
|11
|Эйбар
|19
|27
|12
|Сарагоса
|19
|26
|13
|Малага
|19
|24
|14
|Альбасете
|19
|24
|15
|Бургос
|19
|22
|16
|Депортиво
|18
|21
|17
|Кадис
|19
|21
|18
|Кордова
|19
|21
| 19
Зона вылета
|Эльденсе
|19
|20
| 20
Зона вылета
|Расинг Ф
|19
|18
| 21
Зона вылета
|Картахена
|19
|13
| 22
Зона вылета
|Тенерифе
|17
|11