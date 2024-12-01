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Сарагоса - Овьедо 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: де Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания), вместимость: 34596
17 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Испания — Сегунда, 20-й тур
Сарагоса
Овьедо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сарагоса - Овьедо, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 20-й тур, оно проводится на стадионе: де Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сарагоса
Сарагоса
Овьедо
Овьедо
История личных встреч
12.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Овьедо1 : 0Сарагоса
06.11.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур Сарагоса0 : 0Овьедо
07.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Овьедо2 : 1Сарагоса
09.10.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Сарагоса1 : 1Овьедо
16.05.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Овьедо3 : 3Сарагоса
02.10.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Сарагоса0 : 0Овьедо
28.02.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 27-й тур Овьедо1 : 0Сарагоса
13.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Сарагоса1 : 2Овьедо
12.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Сарагоса2 : 4Овьедо
29.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Овьедо2 : 2Сарагоса
14.12.2024 Испания — Сегунда 19-й тур 2 : 1Сарагоса
07.12.2024 Испания — Сегунда 18-й тур 1 : 1Сарагоса
03.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд Сарагоса2 : 2 4 : 5
30.11.2024 Испания — Сегунда 17-й тур Сарагоса0 : 1
23.11.2024 Испания — Сегунда 16-й тур 2 : 2Сарагоса
14.12.2024 Испания — Сегунда 19-й тур Овьедо2 : 0
08.12.2024 Испания — Сегунда 18-й тур 1 : 5Овьедо
29.11.2024 Испания — Сегунда 17-й тур Овьедо0 : 3
24.11.2024 Испания — Сегунда 16-й тур 4 : 0Овьедо
17.11.2024 Испания — Сегунда 15-й тур Овьедо3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Расинг1937
2
Повышение
Альмерия1935
3
Плей-офф за повышение
Мирандес1934
4
Плей-офф за повышение
Овьедо1932
5
Плей-офф за повышение
Эльче1930
6
Плей-офф за повышение
Леванте1830
7 Спортинг Хихон1929
8 Гранада1929
9 Уэска1929
10 Кастельон1929
11 Эйбар1927
12 Сарагоса1926
13 Малага1924
14 Альбасете1924
15 Бургос1922
16 Депортиво1821
17 Кадис1921
18 Кордова1921
19
Зона вылета
Эльденсе1920
20
Зона вылета
Расинг Ф1918
21
Зона вылета
Картахена1913
22
Зона вылета
Тенерифе1711

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