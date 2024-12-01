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Аталанта - Чезена 18 Декабря прямая трансляция

18 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Аталанта
Чезена

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Чезена, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Чезена
Чезена
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
29.04.2015 Италия - Серия А 33-й тур Чезена2 : 2Аталанта
07.12.2014 Италия - Серия А 14-й тур Аталанта3 : 2Чезена
29.01.2012 Италия - Серия А 20-й тур Чезена0 : 1Аталанта
21.12.2011 Италия - Серия А 1-й тур Аталанта4 : 1Чезена
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Аталанта
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Аталанта2 : 3
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Аталанта2 : 1
02.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 2Аталанта
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 6Аталанта
14.12.2024 Италия — Серия B 17-й тур Чезена2 : 1
07.12.2024 Италия — Серия B 16-й тур 1 : 0Чезена
01.12.2024 Италия — Серия B 15-й тур 3 : 2Чезена
23.11.2024 Италия — Серия B 14-й тур Чезена1 : 1
10.11.2024 Италия — Серия B 13-й тур 0 : 2Чезена
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
17.12
Аталанта
Чезена
18.12
Рома
Сампдория
18.12
Интер М
Удинезе
19.12
1/4 финала
Лацио
D08
05.02
Милан
D06
05.02
Болонья
D04
05.02
D01
Эмполи
05.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
02.0423.04
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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