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Реал Мадрид - Пачука 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар), вместимость: 88966
18 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Межконтинентальный кубок — 2024, Финал
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла)
Реал Мадрид
Пачука

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Пачука, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Межконтинентальный кубок — 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Уругвай Гильермо Хорхе Альмада Алвес
История личных встреч
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 3 : 3Реал Мадрид
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Реал Мадрид
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 0 : 3Реал Мадрид
04.12.2024 Испания — Примера 19-й тур 2 : 1Реал Мадрид
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Мадрид2 : 0
14.12.2024 Межконтинентальный кубок — 2024 Плей-офф Пачука0 : 0 6 : 5
11.12.2024 Межконтинентальный кубок — 2024 2-й раунд 0 : 3Пачука
10.11.2024 Мексика — Лига МХ Апертура. 17-й тур Пачука0 : 1
07.11.2024 Мексика — Лига МХ Апертура. 16-й тур 2 : 1Пачука
03.11.2024 Мексика — Лига МХ Апертура. 15-й тур Пачука6 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Межконтинентального кубка — 2024: «Реал» — «Пачука». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Аль-Айн
Окленд Сити
6 : 2
2-й раунд
Аль-Ахли
Аль-Айн
3 : 0
Ботафого
Пачука
0 : 3
Плей-офф
Пачука
Аль-Ахли
0 : 0 6 : 5
Финал
Реал Мадрид
Пачука
18.12

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