Реал Мадрид - Пачука 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар), вместимость: 88966
18 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Межконтинентальный кубок — 2024, Финал
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Пачука, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Межконтинентальный кубок — 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Гильермо Хорхе Альмада Алвес
История личных встреч
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Межконтинентальный кубок — 2024
|Плей-офф
|0 : 0 6 : 5
|11.12.2024
|Межконтинентальный кубок — 2024
|2-й раунд
|0 : 3
|10.11.2024
|Мексика — Лига МХ
|Апертура. 17-й тур
|0 : 1
|07.11.2024
|Мексика — Лига МХ
|Апертура. 16-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Мексика — Лига МХ
|Апертура. 15-й тур
|6 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Межконтинентального кубка — 2024: «Реал» — «Пачука». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Аль-Айн
Окленд Сити
|6 : 2
2-й раунд
| Аль-Ахли
Аль-Айн
|3 : 0
| Ботафого
Пачука
|0 : 3
Плей-офф
| Пачука
Аль-Ахли
|0 : 0 6 : 5
Финал
| Реал Мадрид
Пачука
|18.12