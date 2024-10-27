10:09 ()
Свернуть список

Челси - Шэмрок Роверс 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
19 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Челси
Шэмрок Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Шэмрок Роверс, которое состоится 19 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ИрландияСтивен Брэдли
История личных встреч
15.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турЧелси2 : 1
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур1 : 3Челси
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур3 : 4Челси
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й тур1 : 5Челси
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й турЧелси3 : 0
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турШэмрок Роверс3 : 0
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 1Шэмрок Роверс
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турШэмрок Роверс2 : 1
01.11.2024Ирландия — Премьер дивизион 202436-й турШэмрок Роверс2 : 1
27.10.2024Ирландия — Премьер дивизион 202435-й тур0 : 1Шэмрок Роверс
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги конференций: «Челси» — «Шэмрок Роверс». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси515
2
1/8 финала
Витория Гимарайнш513
3
1/8 финала
Фиорентина512
4
1/8 финала
Легия512
5
1/8 финала
Лугано512
6
1/8 финала
Шэмрок Роверс511
7
1/8 финала
Серкль Брюгге510
8
1/8 финала
Ягеллония510
9
Плей-офф
Рапид В510
10
Плей-офф
АПОЭЛ510
11
Плей-офф
Юргорден510
12
Плей-офф
Пафос59
13
Плей-офф
Гент59
14
Плей-офф
Олимпия Л59
15
Плей-офф
Хайденхайм59
16
Плей-офф
Копенгаген58
17
Плей-офф
Бетис57
18
Плей-офф
Панатинаикос57
19
Плей-офф
Викингур Р57
20
Плей-офф
Борац Б-Л57
21
Плей-офф
Омония56
22
Плей-офф
Млада-Болеслав56
23
Плей-офф
Хартс56
24
Плей-офф
Истанбул Башакшехир55
25 Целе54
26 Мольде54
27 ТСЦ54
28 Астана54
29 ХИК54
30 Санкт-Галлен54
31 Ноа54
32 ТНС53
33 Динамо Мн53
34 ЛАСК52
35 Петрокуб51
36 Ларн50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close