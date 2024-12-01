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Интер М - Удинезе 19 Декабря прямая трансляция

19 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Интер М
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 19 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Германия Коста Руньяич
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе2 : 3Интер М
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе1 : 2Интер М
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Интер М4 : 0Удинезе
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Интер М3 : 1Удинезе
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Удинезе3 : 1Интер М
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 2Интер М
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Интер М2 : 0Удинезе
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Интер М5 : 1Удинезе
23.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе0 : 0Интер М
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Удинезе0 : 2Интер М
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 6Интер М
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0Интер М
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Интер М3 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Интер М1 : 0
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 5Интер М
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Удинезе1 : 3
09.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Удинезе
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Удинезе0 : 2
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 1Удинезе
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 1Удинезе
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
4 : 0
Аталанта
Чезена
6 : 1
Рома
Сампдория
18.12
Интер М
Удинезе
19.12
1/4 финала
Болонья
Аталанта
05.02
Ювентус
Эмполи
05.02
Лацио
D08
05.02
Милан
D06
05.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
02.0423.04
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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