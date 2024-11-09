Эюпспор - Фенербахче 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
20 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Фенербахче, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|13.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|11.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|15
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|15
|29
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|16
|26
|5
|Гёзтепе
|15
|25
|6
|Бешикташ
|15
|25
|7
|Истанбул Башакшехир
|15
|22
|8
|Антальяспор
|15
|21
|9
|Коньяспор
|16
|20
|10
|Ризеспор
|15
|20
|11
|Касымпаша
|15
|19
|12
|Сивасспор
|16
|18
|13
|Газиантеп
|15
|18
|14
|Аланьяспор
|15
|17
|15
|Трабзонспор
|15
|16
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|15
|15
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|15
|9
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|15
|5