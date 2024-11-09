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Эюпспор - Фенербахче 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
20 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Эюпспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Фенербахче, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
13.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 2 : 0Эюпспор
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Эюпспор3 : 0
01.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 2 : 2Эюпспор
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Эюпспор1 : 2
09.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур 0 : 1Эюпспор
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Фенербахче3 : 1
11.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Фенербахче0 : 2
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 0Фенербахче
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче3 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1541
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1535
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1529
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1626
5 Гёзтепе1525
6 Бешикташ1525
7 Истанбул Башакшехир1522
8 Антальяспор1521
9 Коньяспор1620
10 Ризеспор1520
11 Касымпаша1519
12 Сивасспор1618
13 Газиантеп1518
14 Аланьяспор1517
15 Трабзонспор1516
16
Зона вылета
Кайсериспор1515
17
Зона вылета
Бодрум1514
18
Зона вылета
Хатайспор159
19
Зона вылета
Адана Демирспор155

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