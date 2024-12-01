Фортуна - Магдебург 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
20 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Магдебург, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 3
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|27.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|16.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эльверсберг
|16
|28
| 2
Повышение
|Кёльн
|16
|28
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|16
|28
|4
|Фортуна
|16
|26
|5
|Ганновер-96
|16
|26
|6
|Кайзерслаутерн
|16
|26
|7
|Карлсруэ
|16
|26
|8
|Гамбург
|16
|25
|9
|Магдебург
|16
|25
|10
|Дармштадт 98
|16
|24
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Гройтер Фюрт
|16
|20
|13
|Нюрнберг
|16
|19
|14
|Шальке-04
|16
|17
|15
|Пройссен Мюнстер
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Ян
|16
|8