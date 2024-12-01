Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|20
|пз
|Карлос Балеба
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|9
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|02.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 3
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|16
|27
|6
|Борнмут
|16
|25
|7
|Астон Вилла
|16
|25
|8
|Фулхэм
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|24
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|11
|Брентфорд
|16
|23
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|19
|15
|Кристал Пэлас
|16
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5