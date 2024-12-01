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Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана пз Мохаммед Кудус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
20 Англия нп Джаррод Боуэн
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
33 Дания пз Мэттью О'Райли
20 Камерун пз Карлос Балеба
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
02.01.2024 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Вест Хэм Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
17.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 5
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1627
6 Борнмут1625
7 Астон Вилла1625
8 Фулхэм1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1624
10 Тоттенхэм Хотспур1623
11 Брентфорд1623
12 Ньюкасл Юнайтед1623
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1619
15 Кристал Пэлас1616
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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