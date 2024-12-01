Ипсвич Таун - Ньюкасл Юнайтед 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|2
|зщ
|Гарри Кларк
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|47
|пз
|Джек Кларк
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|10
|нп
|Конор Чаплин
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|28
|пз
|Джо Уиллок
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Эдди Хау
История личных встреч
|17.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 1
|22.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 0
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|16
|27
|6
|Борнмут
|16
|25
|7
|Астон Вилла
|16
|25
|8
|Фулхэм
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|24
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|11
|Брентфорд
|16
|23
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|19
|15
|Кристал Пэлас
|16
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5