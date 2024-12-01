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Ипсвич Таун - Ньюкасл Юнайтед 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ипсвич Таун
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Косово вр Ариянет Мурич
2 Англия зщ Гарри Кларк
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
47 Англия пз Джек Кларк
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
10 Англия нп Конор Чаплин
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
28 Англия пз Джо Уиллок
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Эдди Хау
История личных встреч
17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун3 : 1Ньюкасл Юнайтед
22.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Ипсвич Таун
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ипсвич Таун1 : 2
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ипсвич Таун0 : 1
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ипсвич Таун1 : 1
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1627
6 Борнмут1625
7 Астон Вилла1625
8 Фулхэм1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1624
10 Тоттенхэм Хотспур1623
11 Брентфорд1623
12 Ньюкасл Юнайтед1623
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1619
15 Кристал Пэлас1616
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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