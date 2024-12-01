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Хетафе - Мальорка 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
21 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Хетафе
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Мальорка, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
12КамерунзщАллан Ньом
16ИспаниязщДиего Рико
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
6НигерияпзКрисантус Уче
29ИспаниянпКоба да Коста
18УругвайнпАльваро Родригес
1СловакияврДоминик Грейф
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
10ИспанияпзСерхи Дардер
5ИспанияпзОмар Маскарель
27ИспанияпзРоберт Наварро
18ИспанияпзАнтонио Санчес
14ИспанияпзДани Родригес
17КанаданпКайл Ларин
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
26.05.2024Испания - Примера38-й турХетафе1 : 2Мальорка
28.10.2023Испания - Примера11-й турМальорка0 : 0Хетафе
23.04.2023Испания - Примера30-й турМальорка3 : 1Хетафе
30.12.2022Испания - Примера15-й турХетафе2 : 0Мальорка
02.04.2022Испания - Примера30-й турХетафе1 : 0Мальорка
27.11.2021Испания - Примера15-й турМальорка0 : 0Хетафе
01.03.2020Испания - Примера26-й турМальорка0 : 1Хетафе
22.09.2019Испания - Примера5-й турХетафе4 : 2Мальорка
10.06.2017Испания - СегундаСегунда. 42-й турМальорка3 : 3Хетафе
15.01.2017Испания - СегундаСегунда. 21-й турХетафе1 : 1Мальорка
15.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 0Хетафе
09.12.2024Испания — Примера16-й турХетафе1 : 0
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд0 : 0 0 : 3Хетафе
01.12.2024Испания — Примера15-й тур2 : 0Хетафе
26.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 3Хетафе
14.12.2024Испания — Примера17-й турМальорка2 : 1
06.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 0Мальорка
03.12.2024Испания — Примера19-й турМальорка1 : 5
29.11.2024Испания — Примера15-й турМальорка2 : 1
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 3Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1833
5
Лига Европы
Вильярреал1727
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1827
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1725
9 Бетис1724
10 Жирона1722
11 Севилья1722
12 Райо Вальекано1721
13 Сельта1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1716
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1611

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