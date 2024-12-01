Хетафе - Мальорка 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
21 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Мальорка, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|16
|зщ
|Диего Рико
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|29
|нп
|Коба да Коста
|18
|нп
|Альваро Родригес
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|10
|пз
|Серхи Дардер
|5
|пз
|Омар Маскарель
|27
|пз
|Роберт Наварро
|18
|пз
|Антонио Санчес
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 1
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 2
|10.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 3
|15.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 0 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|17
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|18
|27
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|17
|25
|9
|Бетис
|17
|24
|10
|Жирона
|17
|22
|11
|Севилья
|17
|22
|12
|Райо Вальекано
|17
|21
|13
|Сельта
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|17
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11