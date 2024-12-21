Лечче - Лацио 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Лацио, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Лацио
Рим
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|5
|пз
|Медон Бериша
|8
|пз
|Хамза Рафья
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Марко Барони
История личных встреч
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|2 : 1
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|4 : 2
|22.04.2012
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|10.12.2011
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 3
|22.05.2011
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 4
|09.01.2011
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Милан
|15
|23
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|16
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|16
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10