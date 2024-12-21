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Лечче - Лацио 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Лечче
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Лацио, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Лацио
Рим
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
19 Франция зщ Габи Жан
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Мали пз Лассана Кулибали
5 Албания пз Медон Бериша
8 Тунис пз Хамза Рафья
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Черногория нп Никола Крстович
7 Испания нп Тете
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
2 Франция зщ Самуэль Жиго
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Италия Марко Джампаоло
Италия Марко Барони
История личных встреч
14.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Лацио1 : 0Лечче
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Лечче2 : 1Лацио
12.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Лацио2 : 2Лечче
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Лечче2 : 1Лацио
07.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Лечче2 : 1Лацио
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Лацио4 : 2Лечче
22.04.2012 Италия - Серия А 34-й тур Лацио1 : 1Лечче
10.12.2011 Италия - Серия А 15-й тур Лечче2 : 3Лацио
22.05.2011 Италия - Серия А 38-й тур Лечче2 : 4Лацио
09.01.2011 Италия - Серия А 19-й тур Лацио1 : 2Лечче
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Лечче2 : 1
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 4 : 1Лечче
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Лечче1 : 1
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 1Лечче
08.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Лечче1 : 1
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Лацио0 : 6
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 3Лацио
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Лацио
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Лацио3 : 1
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 1Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Фиорентина1531
5
Лига Европы
Лацио1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1525
8 Милан1523
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1616
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1615
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

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