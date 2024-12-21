Вердер - Унион 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Унион
Берлин
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|24
|пз
|Роберт Сков
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|21
|нп
|Тим Скарке
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Бо Свенссон
История личных встреч
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|14
|23
|7
|Майнц
|14
|22
|8
|Боруссия Д
|14
|22
|9
|Вердер
|14
|22
|10
|Вольфсбург
|14
|21
|11
|Боруссия М
|14
|21
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|14
|14
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3