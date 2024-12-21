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Вердер - Унион 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Вердер
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Унион
Берлин
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
19ГерманиязщДеррик Кён
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
20АвстрияпзРомано Шмид
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
17АвстриянпМарко Грюлль
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ДанияврФредерик Рённов
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
5НидерландызщДанило Дуки
4ПортугалиязщДиогу Лейте
15ГерманиязщТом Роте
24ДанияпзРоберт Сков
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ГерманияпзРани Хедира
7БельгияпзЙорбе Вертессен
21ГерманиянпТим Скарке
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турУнион2 : 1Вердер
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турВердер2 : 0Унион
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турУнион1 : 0Вердер
25.01.2023Германия - Бундеслига17-й турВердер1 : 2Унион
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турУнион3 : 1Вердер
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турВердер0 : 2Унион
08.02.2020Германия - Бундеслига21-й турВердер0 : 2Унион
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турУнион1 : 2Вердер
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур0 : 2Вердер
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур0 : 1Вердер
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаВердер1 : 0
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турВердер2 : 2
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Вердер
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турУнион1 : 1
06.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур3 : 2Унион
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Унион
08.11.2024Германия — Бундеслига10-й турУнион0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1427
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1427
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1423
7 Майнц1422
8 Боруссия Д1422
9 Вердер1422
10 Вольфсбург1421
11 Боруссия М1421
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1414
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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