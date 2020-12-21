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Байер - Фрайбург 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Байер
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Фрайбург, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
23ФранциязщНорди Мукиэле
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
14ЧехиянпПатрик Шик
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
42ЯпонияпзРицу Доан
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
9ГерманияпзЛукас Хёлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турФрайбург2 : 3Байер
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 1Фрайбург
26.02.2023Германия - Бундеслига22-й турФрайбург1 : 1Байер
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турБайер2 : 3Фрайбург
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турБайер2 : 1Фрайбург
19.12.2021Германия - Бундеслига17-й турФрайбург2 : 1Байер
28.02.2021Германия - Бундеслига23-й турБайер1 : 2Фрайбург
01.11.2020Германия - Бундеслига6-й турФрайбург2 : 4Байер
29.05.2020Германия - Бундеслига29-й турФрайбург0 : 1Байер
23.11.2019Германия - Бундеслига12-й турБайер1 : 1Фрайбург
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур0 : 2Байер
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБайер1 : 0
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБайер2 : 1
03.12.2024Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Байер
13.12.2024Германия — Бундеслига14-й турФрайбург3 : 2
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур1 : 1Фрайбург
03.12.2024Кубок Германии1/8 финала3 : 1Фрайбург
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турФрайбург3 : 1
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур4 : 0Фрайбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Фрайбург». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1427
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1427
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1423
7 Майнц1422
8 Боруссия Д1422
9 Вердер1422
10 Вольфсбург1421
11 Боруссия М1421
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1414
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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