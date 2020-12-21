Байер - Фрайбург 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Фрайбург, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|42
|пз
|Рицу Доан
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 4
|29.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Фрайбург». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|14
|23
|7
|Майнц
|14
|22
|8
|Боруссия Д
|14
|22
|9
|Вердер
|14
|22
|10
|Вольфсбург
|14
|21
|11
|Боруссия М
|14
|21
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|14
|14
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3