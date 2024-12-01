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Алмере Сити - Херенвен 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
21 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Алмере Сити
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Херенвен, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Херенвен
Херенвен
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
3НидерландызщЙоей Якобс
15УэльсзщДжеймс Лоуренс
14ГрециязщВасилиос Загаритис
5НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
8БельгияпзAnas Tahiri
16Босния и ГерцеговинапзАди Налич
7ФранциянпRuben Providence
11ФранциянпЖуниор Кадиль
9ФранциянпТомас Робине
13НидерландыврМикки ван дер Харт
2НидерландызщДензел Халл
4НидерландызщСам Керстен
17НорвегиязщНиколай Хопланн
45НорвегиязщOliver Braude
21НидерландыпзEspen van Ee
8НидерландыпзLuuk Brouwers
14НидерландыпзLevi Smans
10БельгияпзIlias Sebaoui
30ИраннпАлиреза Джаханбакш
18МолдавиянпЙон Николэеску
Главные тренеры
НидерландыХедвигес Мадуро
История личных встреч
03.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАлмере Сити1 : 1Херенвен
01.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турХеренвен3 : 0Алмере Сити
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур3 : 0Алмере Сити
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турАлмере Сити1 : 3
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0Алмере Сити
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур3 : 0Алмере Сити
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турАлмере Сити1 : 4
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала0 : 1Херенвен
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турХеренвен1 : 0
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур1 : 2Херенвен
29.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турХеренвен1 : 1
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур3 : 0Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Аякс1636
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1636
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1635
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1631
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1629
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1622
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1622
9 НАК Бреда1622
10 Херенвен1621
11 Виллем II1619
12 НЕК Неймеген1617
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1612
17
Зона вылета
Валвейк166
18
Зона вылета
Алмере Сити166

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