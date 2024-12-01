Алмере Сити - Херенвен 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
21 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Херенвен, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|8
|пз
|Anas Tahiri
|16
|пз
|Ади Налич
|7
|нп
|Ruben Providence
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|9
|нп
|Томас Робине
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|2
|зщ
|Дензел Халл
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|45
|зщ
|Oliver Braude
|21
|пз
|Espen van Ee
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|18
|нп
|Йон Николэеску
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|16
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|16
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|31
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|29
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|16
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|16
|22
|9
|НАК Бреда
|16
|22
|10
|Херенвен
|16
|21
|11
|Виллем II
|16
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|17
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|16
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|16
|6