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Морейренсе - Порту 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
21 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Морейренсе
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
5 Португалия пз Sidnei Tavares
6 Португалия пз Рубен Рамуш
31 Бразилия пз Мадсон
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
11 Бразилия пз Алан де Соуза
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
4 Бразилия зщ Отавио
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
11 Бразилия зщ Пепе
16 Испания пз Нико Гонсалес
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
10 Португалия пз Фабиу Виейра
19 Англия нп Дэнни Намасо
9 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Морейренсе2 : 1Порту
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Порту5 : 0Морейренсе
14.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Порту
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 1Порту
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Порту5 : 0Морейренсе
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Морейренсе1 : 1Порту
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту3 : 0Морейренсе
20.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Порту6 : 1Морейренсе
11.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе2 : 4Порту
08.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Морейренсе1 : 1Порту
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Морейренсе
05.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 1
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 3 : 2Морейренсе
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Морейренсе2 : 1Порту
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Морейренсе3 : 2
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Порту2 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Порту
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Порту2 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 2Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1435
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1434
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1425
6 Витория Гимарайнш1422
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1419
9 Каза Пия1417
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 Эштрела1412
14 АВС1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Боавишта1411
17
Зона вылета
Арока1411
18
Зона вылета
Фаренсе149

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