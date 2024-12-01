Морейренсе - Порту 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
21 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|5
|пз
|Sidnei Tavares
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|31
|пз
|Мадсон
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|11
|пз
|Алан де Соуза
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|11
|зщ
|Пепе
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|9
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|14.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|5 : 0
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|20.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|6 : 1
|11.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 4
|08.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|14
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|14
|34
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|14
|19
|9
|Каза Пия
|14
|17
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|Эштрела
|14
|12
|14
|АВС
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Боавишта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Арока
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9