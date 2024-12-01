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Портсмут - Ковентри Сити 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
21 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Портсмут
Ковентри Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Ковентри Сити, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
11.02.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 33-й турКовентри Сити1 : 0Портсмут
20.08.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 4-й турПортсмут3 : 3Ковентри Сити
22.04.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 44-й турПортсмут2 : 1Ковентри Сити
02.10.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 11-й турКовентри Сити0 : 1Портсмут
09.08.2016Англия - Кубок лиги1-й раундКовентри Сити3 : 2 ДВПортсмут
13.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур4 : 0Портсмут
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турПортсмут0 : 0
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турПортсмут3 : 0
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур2 : 2Портсмут
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турПортсмут3 : 1
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турКовентри Сити2 : 1
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур2 : 0Ковентри Сити
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур0 : 1Ковентри Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турКовентри Сити2 : 2
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур2 : 0Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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