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Миллуолл - Блэкберн Роверс 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Миллуолл
Блэкберн Роверс

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Блэкберн Роверс, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турБлэкберн Роверс1 : 1Миллуолл
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турМиллуолл1 : 2Блэкберн Роверс
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турМиллуолл3 : 4Блэкберн Роверс
01.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турБлэкберн Роверс2 : 1Миллуолл
08.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турБлэкберн Роверс0 : 0Миллуолл
14.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турМиллуолл1 : 1Блэкберн Роверс
06.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл0 : 2Блэкберн Роверс
02.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турБлэкберн Роверс2 : 1Миллуолл
14.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турМиллуолл1 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБлэкберн Роверс2 : 0Миллуолл
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 0Миллуолл
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турМиллуолл0 : 1
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турМиллуолл0 : 1
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур1 : 1Миллуолл
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турМиллуолл1 : 1
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турБлэкберн Роверс2 : 0
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур0 : 1Блэкберн Роверс
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур0 : 1Блэкберн Роверс
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турБлэкберн Роверс1 : 0
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур0 : 1Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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