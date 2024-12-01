00:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 декабря
Суббота 21 декабря
Свернуть список

Сандерленд - Норвич Сити 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Сандерленд
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Норвич Сити, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турНорвич Сити1 : 0Сандерленд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСандерленд3 : 1Норвич Сити
12.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турНорвич Сити0 : 1Сандерленд
27.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСандерленд0 : 1Норвич Сити
10.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСандерленд1 : 1Норвич Сити
13.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турНорвич Сити1 : 3Сандерленд
16.04.2016Англия - Премьер-лига34-й турНорвич Сити0 : 3Сандерленд
15.08.2015Англия - Премьер-лига2-й турСандерленд1 : 3Норвич Сити
22.03.2014Англия - Премьер-лига31-й турНорвич Сити2 : 0Сандерленд
21.12.2013Англия - Премьер-лига17-й турСандерленд0 : 0Норвич Сити
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 3Сандерленд
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турСандерленд1 : 1
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турСандерленд2 : 1
29.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур1 : 0Сандерленд
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турСандерленд0 : 0
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турНорвич Сити1 : 2
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур0 : 0Норвич Сити
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур3 : 0Норвич Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турНорвич Сити4 : 2
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турНорвич Сити6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close