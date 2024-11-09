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Пройссен Мюнстер - Ульм 1846 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
21 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Пройссен Мюнстер
Ульм 1846

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Ульм 1846, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Ульм 1846
Ульм
Главные тренеры
ГерманияСаша Хильдман
История личных встреч
13.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й тур1 : 2Пройссен Мюнстер
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турПройссен Мюнстер1 : 2
30.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й тур0 : 0Пройссен Мюнстер
22.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турПройссен Мюнстер0 : 1
10.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й тур1 : 1Пройссен Мюнстер
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турУльм 18461 : 1
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур3 : 2Ульм 1846
01.12.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турУльм 18461 : 1
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур2 : 2Ульм 1846
09.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й тур0 : 0Ульм 1846
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг1728
2
Повышение
Кёльн1628
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1728
4 Падерборн 071628
5 Фортуна1726
6 Ганновер-961626
7 Кайзерслаутерн1626
8 Карлсруэ1626
9 Гамбург1625
10 Дармштадт 981624
11 Герта1621
12 Шальке-041720
13 Гройтер Фюрт1620
14 Нюрнберг1619
15 Пройссен Мюнстер1615
16
Стыковая зона
Ульм 18461613
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1613
18
Зона вылета
Ян168

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