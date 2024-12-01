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Лестер Сити - Вулверхэмптон 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Лестер Сити
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
4 Англия зщ Конор Коуди
23 Дания зщ Янник Вестергор
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
24 Франция пз Бубакари Сумаре
8 Англия пз Гарри Уинкс
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
35 Ирландия нп Кейси Макатир
9 Англия нп Джейми Варди
1 Португалия вр Жозе Са
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
15 Англия зщ Крейг Доусон
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
29 Португалия нп Гонсалу Гедеш
10 Бразилия нп Матеус Кунья
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Англия Гари О'Нил
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лестер Сити2 : 1Вулверхэмптон
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон0 : 4Лестер Сити
20.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вулверхэмптон2 : 1Лестер Сити
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Лестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
07.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
08.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
14.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
11.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Лестер Сити0 : 0Вулверхэмптон
19.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вулверхэмптон4 : 3Лестер Сити
25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон0 : 0 1 : 3Лестер Сити
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 4 : 0Лестер Сити
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лестер Сити2 : 2
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лестер Сити3 : 1
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 4 : 1Лестер Сити
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити1 : 2
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 2
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 0Вулверхэмптон
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон2 : 4
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 4Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Астон Вилла1728
6 Манчестер Сити1727
7 Ньюкасл Юнайтед1726
8 Борнмут1625
9 Брайтон энд Хоув Альбион1725
10 Фулхэм1624
11 Тоттенхэм Хотспур1623
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Кристал Пэлас1716
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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