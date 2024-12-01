Лестер Сити - Вулверхэмптон 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|4
|зщ
|Конор Коуди
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|35
|нп
|Кейси Макатир
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Руд ван Нистелрой
|Гари О'Нил
|Витор Перейра
|Витор Перейра
История личных встреч
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 4
|20.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|14.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 3
|25.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 1 : 3
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|17
|28
|6
|Манчестер Сити
|17
|27
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|8
|Борнмут
|16
|25
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|10
|Фулхэм
|16
|24
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Кристал Пэлас
|17
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5