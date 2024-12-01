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Манчестер Юнайтед - Борнмут 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Англия зщ Гарри Магуайр
12 Нидерланды зщ Тирелл Маласиа
37 Англия пз Кобби Майну
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
10 Шотландия пз Райан Кристи
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Испания Андони Ираола
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Борнмут2 : 2Манчестер Юнайтед
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Борнмут
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Борнмут
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед5 : 2Борнмут
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 0Манчестер Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 2Манчестер Юнайтед
18.04.2018 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут0 : 2Манчестер Юнайтед
13.12.2017 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Борнмут
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 4 : 3Манчестер Юнайтед
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 3
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Борнмут1 : 1
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Борнмут
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут1 : 0
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 4Борнмут
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Астон Вилла1728
6 Манчестер Сити1727
7 Ньюкасл Юнайтед1726
8 Борнмут1625
9 Брайтон энд Хоув Альбион1725
10 Фулхэм1624
11 Тоттенхэм Хотспур1623
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Кристал Пэлас1716
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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