Манчестер Юнайтед - Борнмут 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|12
|зщ
|Тирелл Маласиа
|37
|пз
|Кобби Майну
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|16
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Андони Ираола
История личных встреч
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|18.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|17
|28
|6
|Манчестер Сити
|17
|27
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|8
|Борнмут
|16
|25
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|10
|Фулхэм
|16
|24
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Кристал Пэлас
|17
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5