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Валенсия - Алавес 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
22 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Валенсия
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Алавес, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Алавес
Витория
13Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20ГваделупазщДимитри Фулкье
3ИспаниязщКристьян Москера
24ИспаниязщЯрек Гонсёровски
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
23ИспанияпзФран Перес
10ПортугалияпзАндре Алмейда
16ИспанияпзДиего Лопес
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
1ИспанияврАнтонио Сивера
16ИспаниязщУго Новоа
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
24ИспанияпзЖоан Жордан
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
15ИспаниянпКарлос Мартин
17Испаниянп Кике
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
05.05.2024Испания - Примера34-й турВаленсия0 : 1Алавес
02.09.2023Испания - Примера4-й турАлавес1 : 0Валенсия
13.02.2022Испания - Примера24-й турАлавес2 : 1Валенсия
27.08.2021Испания - Примера3-й турВаленсия3 : 0Алавес
24.04.2021Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 1Алавес
22.11.2020Испания - Примера10-й турАлавес2 : 2Валенсия
06.03.2020Испания - Примера27-й турАлавес1 : 1Валенсия
05.10.2019Испания - Примера8-й турВаленсия2 : 1Алавес
12.05.2019Испания - Примера37-й турВаленсия3 : 1Алавес
05.01.2019Испания - Примера18-й турАлавес2 : 1Валенсия
18.12.2024Испания — Примера13-й тур1 : 1Валенсия
13.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 0Валенсия
07.12.2024Испания — Примера16-й турВаленсия0 : 1
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Валенсия
29.11.2024Испания — Примера15-й тур2 : 1Валенсия
15.12.2024Испания — Примера17-й турАлавес1 : 1
08.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 2Алавес
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 2 4 : 2Алавес
30.11.2024Испания — Примера15-й турАлавес1 : 1
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Мальорка1930
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1727
7 Жирона1825
8 Реал Сосьедад1825
9 Осасуна1825
10 Сельта1824
11 Бетис1724
12 Севилья1722
13 Райо Вальекано1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1816
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1611

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