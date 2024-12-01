Валенсия - Алавес 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
22 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Алавес, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Алавес
Витория
|13
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|23
|пз
|Фран Перес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|16
|пз
|Диего Лопес
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Антонио Сивера
|16
|зщ
|Уго Новоа
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|24
|пз
|Жоан Жордан
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|05.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|17
|27
|7
|Жирона
|18
|25
|8
|Реал Сосьедад
|18
|25
|9
|Осасуна
|18
|25
|10
|Сельта
|18
|24
|11
|Бетис
|17
|24
|12
|Севилья
|17
|22
|13
|Райо Вальекано
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|18
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11