Реал Мадрид - Севилья 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Севилья, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 3
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|18.12.2024
|Межконтинентальный кубок — 2024
|Финал
|3 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Реал» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|17
|27
|7
|Жирона
|18
|25
|8
|Реал Сосьедад
|18
|25
|9
|Осасуна
|18
|25
|10
|Сельта
|18
|24
|11
|Бетис
|17
|24
|12
|Севилья
|17
|22
|13
|Райо Вальекано
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|18
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11