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Реал Мадрид - Севилья 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Реал Мадрид
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Севилья, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
11Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
1ИспанияврАльваро Фернандес
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
26ИспаниязщХуанлу Санчес
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
17ИспанияпзСауль Ньигес
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
25.02.2024Испания - Примера26-й турРеал Мадрид1 : 0Севилья
21.10.2023Испания - Примера10-й турСевилья1 : 1Реал Мадрид
27.05.2023Испания - Примера37-й турСевилья1 : 2Реал Мадрид
22.10.2022Испания - Примера11-й турРеал Мадрид3 : 1Севилья
17.04.2022Испания - Примера32-й турСевилья2 : 3Реал Мадрид
28.11.2021Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 1Севилья
09.05.2021Испания - Примера35-й турРеал Мадрид2 : 2Севилья
05.12.2020Испания - Примера12-й турСевилья0 : 1Реал Мадрид
18.01.2020Испания - Примера20-й турРеал Мадрид2 : 1Севилья
22.09.2019Испания - Примера5-й турСевилья0 : 1Реал Мадрид
18.12.2024Межконтинентальный кубок — 2024ФиналРеал Мадрид3 : 0
14.12.2024Испания — Примера17-й тур3 : 3Реал Мадрид
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 3Реал Мадрид
07.12.2024Испания — Примера16-й тур0 : 3Реал Мадрид
04.12.2024Испания — Примера19-й тур2 : 1Реал Мадрид
14.12.2024Испания — Примера17-й турСевилья1 : 0
08.12.2024Испания — Примера16-й тур4 : 3Севилья
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Севилья
02.12.2024Испания — Примера15-й турСевилья1 : 1
24.11.2024Испания — Примера14-й турСевилья1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Реал» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Мальорка1930
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1727
7 Жирона1825
8 Реал Сосьедад1825
9 Осасуна1825
10 Сельта1824
11 Бетис1724
12 Севилья1722
13 Райо Вальекано1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1816
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1611

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