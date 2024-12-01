00:54 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 декабря
Воскресенье 22 декабря
Свернуть список

Лас-Пальмас - Эспаньол 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
22 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Лас-Пальмас
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Эспаньол, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Эспаньол
Барселона
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
28ИспаниязщХуанма Эрсог
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
5ИспанияпзХавьер Муньос
29ПортугалияпзДариу Эсугу
20ИспанияпзКирьян Родригес
19ИспаниянпСандро Рамирес
37ПортугалиянпФабиу Силва
14ИспаниянпМану Фустер
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
31ИспанияпзАнтониу Рока
10ИспанияпзПоль Лосано
20ЧехияпзАлекс Крал
17ИспаниянпХофре Каррерас
24ФранциянпИрвен Кардона
7ИспаниянпХавьер Пуадо
Главные тренеры
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
26.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛас-Пальмас1 : 2Эспаньол
24.04.2021Испания - СегундаСегунда. 36-й турЭспаньол4 : 0Лас-Пальмас
03.01.2021Испания - СегундаСегунда. 20-й турЛас-Пальмас1 : 0Эспаньол
28.04.2018Испания - Примера35-й турЭспаньол1 : 1Лас-Пальмас
17.12.2017Испания - Примера16-й турЛас-Пальмас2 : 2Эспаньол
10.03.2017Испания - Примера27-й турЭспаньол4 : 3Лас-Пальмас
14.10.2016Испания - Примера8-й турЛас-Пальмас0 : 0Эспаньол
22.04.2016Испания - Примера35-й турЛас-Пальмас4 : 0Эспаньол
19.12.2015Испания - Примера16-й турЭспаньол1 : 0Лас-Пальмас
15.12.2024Испания — Примера17-й тур0 : 0Лас-Пальмас
07.12.2024Испания — Примера16-й турЛас-Пальмас2 : 1
03.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 2Лас-Пальмас
30.11.2024Испания — Примера15-й тур1 : 2Лас-Пальмас
23.11.2024Испания — Примера14-й турЛас-Пальмас2 : 3
18.12.2024Испания — Примера13-й турЭспаньол1 : 1
14.12.2024Испания — Примера17-й турЭспаньол0 : 0
09.12.2024Испания — Примера16-й тур1 : 0Эспаньол
03.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 0Эспаньол
30.11.2024Испания — Примера15-й турЭспаньол3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Мальорка1930
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1727
7 Жирона1825
8 Реал Сосьедад1825
9 Осасуна1825
10 Сельта1824
11 Бетис1724
12 Севилья1722
13 Райо Вальекано1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1816
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close