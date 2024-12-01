Лас-Пальмас - Эспаньол 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
22 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Эспаньол, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
|14
|нп
|Ману Фустер
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|31
|пз
|Антониу Рока
|10
|пз
|Поль Лосано
|20
|пз
|Алекс Крал
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|24
|нп
|Ирвен Кардона
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|4 : 0
|03.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|1 : 0
|28.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 2
|10.03.2017
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 3
|14.10.2016
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|22.04.2016
|Испания - Примера
|35-й тур
|4 : 0
|19.12.2015
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 0
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|17
|27
|7
|Жирона
|18
|25
|8
|Реал Сосьедад
|18
|25
|9
|Осасуна
|18
|25
|10
|Сельта
|18
|24
|11
|Бетис
|17
|24
|12
|Севилья
|17
|22
|13
|Райо Вальекано
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|18
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11