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Бетис - Райо Вальекано 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
22 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Бетис
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
25ИспанияврФрансиско Вьейтес
23СенегалзщЮссуф Сабали
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
15ФранциязщРомен Перро
4СШАпзДжонни Кардозо
16ИспанияпзСерхи Альтмира
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
24ИспаниянпАйтор Руибаль
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАридане Эрнандес
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
6СенегалпзПате Сисс
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
11ФранцияпзРанди Нтекья
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
17.03.2024Испания - Примера29-й турРайо Вальекано2 : 0Бетис
02.09.2023Испания - Примера4-й турБетис1 : 0Райо Вальекано
15.05.2023Испания - Примера34-й турБетис3 : 1Райо Вальекано
08.01.2023Испания - Примера16-й турРайо Вальекано1 : 2Бетис
03.03.2022Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчБетис1 : 1Райо Вальекано
09.02.2022Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчРайо Вальекано1 : 2Бетис
09.01.2022Испания - Примера20-й турРайо Вальекано1 : 1Бетис
24.10.2021Испания - Примера10-й турБетис3 : 2Райо Вальекано
23.01.2020Кубок Испании1/16 финалаРайо Вальекано2 : 2 4 : 2Бетис
31.03.2019Испания - Примера29-й турРайо Вальекано1 : 1Бетис
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турБетис1 : 0
15.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 2Бетис
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур0 : 1Бетис
07.12.2024Испания — Примера16-й турБетис2 : 2
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Бетис
18.12.2024Испания — Примера12-й тур1 : 1Райо Вальекано
14.12.2024Испания — Примера17-й турРайо Вальекано3 : 3
07.12.2024Испания — Примера16-й тур0 : 1Райо Вальекано
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 3Райо Вальекано
01.12.2024Испания — Примера15-й турРайо Вальекано1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Мальорка1930
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1727
7 Жирона1825
8 Реал Сосьедад1825
9 Осасуна1825
10 Сельта1824
11 Бетис1724
12 Севилья1722
13 Райо Вальекано1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1816
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1611

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