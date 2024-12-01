Бетис - Райо Вальекано 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
22 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|15
|зщ
|Ромен Перро
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Иньиго Перес
История личных встреч
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 2
|23.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|31.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|17
|27
|7
|Жирона
|18
|25
|8
|Реал Сосьедад
|18
|25
|9
|Осасуна
|18
|25
|10
|Сельта
|18
|24
|11
|Бетис
|17
|24
|12
|Севилья
|17
|22
|13
|Райо Вальекано
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|18
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11