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Монца - Ювентус 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
22 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Монца
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Ювентус, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Ювентус
Турин
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
42ИталияпзАлессандро Бьянко
84ИталиянпПатрик Чиурриа
10ИталиянпДжанлука Капрари
47ПортугалиянпДани Карвалью
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
37ИталиязщНиколо Савона
6Бразилиязщ Данило
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
7ПортугалиянпШику Консейсау
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
ИталияАлессандро Неста
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
25.05.2024Италия - Серия А38-й турЮвентус2 : 0Монца
01.12.2023Италия - Серия А14-й турМонца1 : 2Ювентус
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турЮвентус0 : 2Монца
19.01.2023Кубок Италии1/8 финалаЮвентус2 : 1Монца
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турМонца1 : 0Ювентус
31.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиМонца1 : 2Ювентус
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 1Монца
09.12.2024Италия — Серия А15-й турМонца1 : 2
03.12.2024Кубок Италии1/8 финала4 : 0Монца
30.11.2024Италия — Серия А14-й тур1 : 1Монца
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур1 : 1Монца
17.12.2024Кубок Италии1/8 финалаЮвентус4 : 0
14.12.2024Италия — Серия А16-й турЮвентус2 : 2
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турЮвентус2 : 0
07.12.2024Италия — Серия А15-й турЮвентус2 : 2
01.12.2024Италия — Серия А14-й тур1 : 1Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1738
2
Лига чемпионов
Аталанта1637
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Фиорентина1531
5
Лига Европы
Лацио1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1620
10 Торино1719
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1716
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1715
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

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