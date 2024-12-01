Монца - Ювентус 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
22 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Ювентус, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Ювентус
Турин
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|47
|нп
|Дани Карвалью
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|37
|зщ
|Николо Савона
|6
|зщ
|Данило
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|0 : 2
|19.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|17
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10